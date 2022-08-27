Чепарева стала победительницей соревнований по ходьбе на 20 км на Спартакиаде

Эльвира Чепарева выиграла соревнования по спортивной ходьбе на 20 км на Спартакиаде.

Спортсменка из Мордовии показала время 1 час 26 минут 12 секунд.

На двух других ступеньках пьедестала почета оказались представительницы того же региона. Серебро досталось Рейхан Каграмановой — 1:28.31. Третьей финишировала Клавдия Афанасьева — 1:29.52.

Соревнования Спартакиады по легкой атлетике проходят с 25 по 28 августа в Челябинске.