Сборная России победила на соревнованиях Спартакиады по художественной гимнастике в групповом многоборье

Спортсменки сборной России выиграли соревнования Спартакиады по художественной гимнастике в групповом многоборье.

Они показали по сумме двух программ (выступления с 5 обручами и выступления с 3 лентами и 2 мячами) результат 75,700 балла.

Второе место заняли представительницы второй сборной России — 70,300.

Третьей стала команда Москвы — 68,100.

Соревнования проходят во Дворце гимнастики Ирины Винер‑Усмановой в Москве.

Спартакиада. Художественная гимнастика. Групповое многоборье. Москва

5 обручей + 3 ленты и 2 мяча

1. сборная России — 75,700

2. сборная России 2 — 70,300

3. Москва — 68,100

4. Нижегородская область — 68,050

5. Санкт‑Петербург — 66,100

6. Ульяновская область — 65,200

7. Омская область — 64,100

8. Ростовская область — 63,100

9. Пензенская область — 60,000

10. Красноярский край — 56,600