Сборная России победила на соревнованиях Спартакиады по художественной гимнастике в групповом многоборье
Спортсменки сборной России выиграли соревнования Спартакиады по художественной гимнастике в групповом многоборье.
Они показали по сумме двух программ (выступления с 5 обручами и выступления с 3 лентами и 2 мячами) результат 75,700 балла.
Второе место заняли представительницы второй сборной России — 70,300.
Третьей стала команда Москвы — 68,100.
Соревнования проходят во Дворце гимнастики Ирины Винер‑Усмановой в Москве.
Спартакиада. Художественная гимнастика. Групповое многоборье. Москва
5 обручей + 3 ленты и 2 мяча
1. сборная России — 75,700
2. сборная России 2 — 70,300
3. Москва — 68,100
4. Нижегородская область — 68,050
5. Санкт‑Петербург — 66,100
6. Ульяновская область — 65,200
7. Омская область — 64,100
8. Ростовская область — 63,100
9. Пензенская область — 60,000
10. Красноярский край — 56,600