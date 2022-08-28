На Спартакиаде сильнейших разыграли медали в соревнованиях по стрельбе из классического лука

В воскресенье на Всероссийской спартакиаде по летним видам спорта среди сильнейших спортсменов 2022 года были разыграны медали в стрельбе из классического лука в личных, командных и смешанных командных видах.

Золото у женщин завоевала представительница Ростовской области Елена Осипова, серебро — Валерия Мыльникова (Забайкальский край). Бронзу получила Рената Гаврильева (Якутия).

Лучшим среди мужчин стал Бэлигто Цынгуев (Забайкальский край), второе место занял Станислав Черемискин (Башкортастан), третье — Галсан Базаржапов (Забайкальский край).

В соревновании смешанных команд золото забрали представители команды Москвы, второе место заняла команда Бурятии, третьими стали спортсмены команды Забайкальского края.

В командных соревнованиях у женщин золото получила команда Москвы, серебро — команда Якутии, бронзу — сборная Забайкальского края. У мужчин первое место заняли спортсмены из Забайкальского края, второе — команда Бурятии, третье — команда Москвы.