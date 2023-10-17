Чернышенко: «Игры БРИКС позволяют не только соревноваться в разных дисциплинах, но и укреплять связи между государствам»

Заместитель председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко пожелал удачи российским спортсменам на предстоящих Играх БРИКС в ЮАР, отметив, что турнир помогает укреплять связи между государствами.

Игры БРИКС пройдут в период с 18 по 21 октября. Всего в соревнованиях примут участие около 450 спортсменов.

— Игры БРИКС позволяют не только соревноваться в разных дисциплинах, но и укреплять связи между государствами, познавать культуры стран. Желаю нашим спортсменам удачи и успешных стартов. В следующем году Игры пройдут в Казани. Мы открыты не только для стран‑участниц объединения, а для всех, кто следует принципам честной борьбы и не признает политизированность спорта. В России по поручению президента страны Владимира Путина создаются новые форматы соревнований — в 2024 году также пройдут Всемирные Игры Дружбы и фиджитал турнир «Игры Будущего» — в таких состязаниях нет места политике, но есть возможность проявить себя. Приглашаем всех присоединиться к этому движению, — приводит слова Чернышенко пресс‑служба министерства спорта РФ.

Министр спорта России Олег Матыцин отметил, что российская сторона готова оказывать проекту всяческую поддержку.

— Страны БРИКС — наш перспективный и надежный союзник в спортивной сфере. Мы готовы оказывать всяческую поддержку, обмениваться идеями, принимать участие в соревнованиях и делиться своим опытом в организации спортивных мероприятий. В 2024 году Игры БРИКС пройдут в России в рамках председательства Российской Федерации в объединении, они запланированы в открытом формате — мы ждем в гостеприимной Казани всех желающих конкурировать в честной борьбе. Со своей стороны обеспечим всем спортсменам равные спортивные возможности. Будем и дальше развивать формат Игр БРИКС, привносить наш богатый опыт организации соревнований и, конечно же, показывать достойные результаты в спортивной программе, — добавил Матыцин.

Россию на Играх в ЮАР представят 34 спортсмена во всех шести видах спорта, представленных в программе: плавание, теннис, бадминтон, волейбол (дисциплина — пляжный волейбол), настольный теннис, спорт лиц с поражением ОДА (дисциплины — настольный теннис и теннис на колясках).