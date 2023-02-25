Глава ОКР: «Уверен, спортсмены увезут с игр «Дети Азии» не только россыпь медалей, но и новые знакомства»

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков на церемонии открытия II зимних международных игр «Дети Азии» заявил, что спортсмены увезут с соревнований не только россыпь медалей, но и новые знакомства, что является главной составляющей этого турнира.

Международные спортивные игры «Дети Азии» проходят в Кузбассе с 23 февраля по 5 марта. Церемония открытия соревнований в эти минуты проходит в Кемерове, прямой эфир доступен на телеканале «Матч ТВ».

— От имени Олимпийского комитета России я приветствую всех на открытии II зимних международных игр «Дети Азии». На протяжении 10 дней наши спортсмены будут соревноваться в великолепных условиях, на замечательных спортивных объектах Кузбасса. Уверен, что они по достоинству оценят спортивную инфраструктуру региона, и спортсмены увезут не только россыпь медалей разного достоинства, но и увезут в своем сердце новые знакомства, друзей, а это самая главная составляющая этих игр.

Безусловно, главные олимпийские принципы — дружба, стремление к совершенству и уважение к сопернику — являются основными для каждого олимпийца. Вы после соревнований уедете большой олимпийской семьей. Хочу поблагодарить международный комитет «Детей Азии» и оргкомитет игр за бережный подход к детско‑юношескому спорту. Давайте все вместе, как желал основатель современного олимпийского движения Пьер де Кубертен, хоть немного, но сделаем посредством спорта этот мир лучше. Удачи! — сказал Поздняков.

В программу игр «Дети Азии»-2023 вошли соревнования по лыжным гонкам, конькобежному спорту, хоккею, сноуборду, горнолыжному спорту, фигурному катанию на коньках и другим видам спорта. Впервые в истории игр состязания примут сразу четыре территории: Кемерово, Новокузнецк, Междуреченск, Таштагольский муниципальный район.

«Матч ТВ», тематические телеканалы холдинга и сайты sportbox.ru и matchtv.ru будут транслировать соревнования в прямом эфире.

II Зимние международные спортивные игры Дети Азии. Церемония открытия