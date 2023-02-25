«Игры «Дети Азии» для многих стали трамплином в большой спорт» — Лавров поприветствовал участников турнира 2023 года

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров поприветствовал участников международных зимних игр «Дети Азии», заявив, что этот турнир для многих юных атлетов стал трамплином в большой спорт.

Международные игры «Дети Азии» проходят в Кузбассе с 23 февраля по 5 марта. Церемония открытия соревнований в эти минуты проходит в Кемерове, прямой эфир доступен на телеканале «Матч ТВ».

— Сердечно приветствую организаторов, участников и гостей II зимних международных спортивных игр «Дети Азии», которые в нынешнем году проходят в гостеприимной Кемеровской области.

Игры — востребованная спортивная площадка для амбициозных молодых людей, стремящихся продемонстрировать свои способности, посоревноваться с лучшими на своем направлении, покорить новые высоты. Для многих они стали трамплином в большой спорт. Кроме того, состязания — отличная возможность приобрести новых друзей, а также познакомиться с культурно‑историческими красотами принимающего региона.

Убежден, что нынешние соревнования пройдут в дружеской обстановке, станут запоминающимся праздником для спортсменов и многочисленных болельщиков. И, конечно, внесут вклад в укрепление атмосферы дружбы и взаимопонимания между народами.

Желаю организаторам и участникам удачи, новых побед, а гостям — хорошего настроения, ярких впечатлений и всего самого доброго, — приводит слова Лаврова официальный сайт МИД.

В программу игр «Дети Азии»-2023 вошли соревнования по лыжным гонкам, конькобежному спорту, хоккею, сноуборду, горнолыжному спорту, фигурному катанию на коньках и другим видам спорта. Впервые в истории игр состязания примут сразу четыре территории: Кемерово, Новокузнецк, Междуреченск, Таштагольский муниципальный район.

«Матч ТВ», тематические телеканалы холдинга и сайты sportbox.ru и matchtv.ru будут транслировать соревнования в прямом эфире.

II Зимние международные спортивные игры Дети Азии. Церемония открытия