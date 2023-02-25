«На играх «Дети Азии» Россия показывает пример, как надо дружить и подставлять плечо друг другу» — Матыцин

Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что на международных спортивных играх «Дети Азии» Россия показывает пример дружбы и поддержки.

Игры «Дети Азии» проходят в Кузбассе с 23 февраля по 5 марта. Участниками соревнований стали юные атлеты из России и дружественных стран. В эти минуты по улицам Кемерова проходит заключительный этап эстафеты огня.

— Здесь, на международных играх «Дети Азии», Россия показывает пример, как надо дружить, быть вместе и подставлять плечо друг другу. И пример взрослых, несущих сегодня огонь игр, должен перейти и к нашим детям. Желаю всем участникам соревнований быть счастливыми, гордиться своими странами, знать свою историю и всегда с уверенностью смотреть в будущее! — приводит слова Матыцина пресс‑служба Минспорта.

В программу игр «Дети Азии»-2023 вошли соревнования по лыжным гонкам, конькобежному спорту, хоккею, сноуборду, горнолыжному спорту, фигурному катанию на коньках и другим видам спорта. Впервые в истории игр состязания примут сразу четыре территории: Кемерово, Новокузнецк, Междуреченск, Таштагольский муниципальный район.

Международные спортивные игры «Дети Азии» были организованы в 1996 году по инициативе первого президента Республики Саха (Якутия) Михаила Николаева.

«Матч ТВ», тематические телеканалы холдинга и сайты sportbox.ru и matchtv.ru будут транслировать церемонию открытия игр 25 февраля с 12:00 (мск) в прямом эфире, а также покажут сами соревнования.

II Зимние международные спортивные игры Дети Азии. Церемония открытия