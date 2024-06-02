Мостовой, Широков и Погребняк сыграют с медийной сборной России на ПМЭФ

Российский футбольный союз и Фонд Росконгресс проведут в новом формате традиционный футбольный матч на Петербургском международном экономическом форуме. 4 июня сборная ПМЭФ сыграет с медийной сборной России на стадионе «Петровский». «Гала-матч ПМЭФ-2024» начнется в 19:00.

В составе команды ПМЭФ на поле выйдут известные политики и бизнесмены, члены Правительства Российской Федерации и Администрации Президента Российской Федерации, а также легенды сборной России Александр Мостовой, Роман Широков, Алексей Березуцкий, Павел Погребняк. Возглавит команду заслуженный тренер России Валерий Газзаев, приводивший ЦСКА к победе в Кубке УЕФА.

Медийную сборную России, впервые сформированную Российским футбольным союзом, на поле выведут известные футболисты Дмитрий Сычев, Владислав Радимов, Руслан Нигматуллин, Денис Глушаков, Дмитрий Тарасов, олимпийский чемпион Юрий Борзаковский, основатель старейшей медиафутбольной команды России «Амкал» Герман El Classico Попков, звезды шоу-бизнеса и представители медиа индустрии. Возглавит сборную экс-голкипер сборной России Сергей Овчинников.

Легенды футбола также примут участие в работе стенда РФС, который второй год подряд будет представлен на выставке ПМЭФ. Вечером 7 июня в лофт-пространстве «Введенский» будет организован просмотр товарищеского матча сборных Белоруссии и России, который пройдет в Минске. Вместе с участниками форума матч посмотрят бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов, Андрей Аршавин, Дмитрий Сычев, Александр Самедов и другие звезды футбола и шоу-бизнеса.

А 8 июня участники Форума смогут посетить матч за женский Суперкубок России «Зенит» — ЦСКА на «Газпром Арене».

Программа Спортивных игр ПМЭФ объединит более 20 мероприятий по 18 видам спорта. В форуме примут участие более 20 победителей и призеров Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы.

Больше новостей спорта – в нашем телеграм-канале.