Глобальные проекты, премия «Чемпион» и массовый забег. В Москве презентовали спортивную программу ПМЭФ

Министр спорта Российской Федерации Михаил Дегтярев, директор ФГБУ «Центр спортивной подготовки сборных команд России», член Наблюдательного совета Фонда Росконгресс Георгий Брюсов и многократные чемпионки мира по художественной гимнастике Арина и Дина Аверины представили программу Спортивных игр Петербургского международного экономического форума.

При поддержке Росконгресса Форум по традиции станет для Министерства спорта и спортивных федераций площадкой для диалога с бизнесом и презентации проектов, выработки решений по актуальным вопросам, внедрения новых форматов соревнований.

Фонд Росконгресс в этом году проводит более 20 мероприятий по 18 видам спорта, две спортивные сессии, четыре спортивных стенда, подписание соглашений — так спорт будет представлен в этом году на крупнейшем экономическом форуме.

«Запланированы встречи с губернаторами, бизнесом, руководителями спортивных федераций. Будет очень много контактов. Уверен, за четыре дня проведем больше встреч, чем за полгода в Москве — такой насыщенный будет график в Санкт-Петербурге», — сказал Михаил Дегтярев.

Первый день основной программы форума по традиции начнется с забега, который в этом году посвящен Всемирным играм дружбы. Министр спорта пригласил всех принять в нем участие.

«Более 1500 участников форума и жителей города выйдут на дистанцию в 5 км. Получится хорошая разминка перед работой на форуме. Также у всех участников будет отличная возможность увидеть Санкт-Петербург без машин. Забег объединит участников форума и жителей города», — сказал Михаил Дегтярев.

Министр спорта также подтвердил, что примет участие в сессии «Глобальные проекты российского спорта». Речь пойдет о Всемирных играх дружбы, Спартакиаде сильнейших, Играх будущего и формате мультиспортивных соревнований стран Шанхайской организации сотрудничества.

«Мы создаём в ШОС постоянный комитет по спорту. И я от нашей страны высказал предложение проработать возможность проведения у нас Игр стран ШОС. В дальнейшем планируется, что соревнования будут принимать страны, которые председательствуют в организации», — отметил Михаил Дегтярев.

Спортсмены из 11 стран примут участие в турнирах, включенных в программу Спортивных игр ПМЭФ-2024. Международная регата имени Игоря Ченцова откроет программу Игр и станет первым этапом серии Tenzor International Cup. Клубы из России, Китая, Бразилии и Казахстана выступят на Loko Cup по дзюдо. Велосипедисты из 7 стран примут участие в многодневной велогонке «Золото Ладоги». Кроме того, в рамках Форума состоится Суперфинал командного турнира по боксу «Кубок Победы».

ПМЭФ вновь станет для Минспорта и спортивных федераций площадкой для диалога с бизнесом. В этом году Фонд Росконгресс во второй раз проведет в рамках Форума торжественную церемонию вручения премии «Чемпион», которая отмечает заслуги ведущих компаний в развитии спорта.

«В церемонии примут участие наши легендарные чемпионы. А лауреатами станут лидеры российского бизнеса в номинациях, подчеркивающих глобальную поддержку профессионального, массового, корпоративного, адаптивного спорта, комплекса ГТО и других. Это будет красивое светское мероприятие, которое пройдет в историческом здании Санкт-Петербургского торгового банка», — сказал Георгий Брюсов.

Он также подчеркнул, что акцент в спортивной программе сделан на соревнованиях для участников форума и корпоративные турниры. Команда «Бизнес» во главе с председателем правления ФК «Зенит» Александром Медведевым и главным тренером сборной «Россия 25» Романом Ротенбергом будет защищать титул победителя «Лига Ставок Кубка Росконгресса» по хоккею. Бронзовые призёры Евро-2008 Роман Широков и Павел Погребняк усилят сборную ПМЭФ по футболу. В гала-матче «Лига Ставок Кубка Росконгресса» ей будет противостоять медийная сборная России, в состав которой войдут звезды медиафутбола и легенды спорта. Участники Форума также смогут сыграть в гала-матче по баскетболу, турнирах по настольному теннису, гольфу, сквошу и падел и принять участие в бизнес-регате «Ведомости».

Павильон Минспорта вновь станет центром притяжения на ПМЭФ. Особенностью стенда станет использование искусственного интеллекта, благодаря которому каждый посетитель сможет пообщаться как с живым человеком с объёмной голограммой двукратного олимпийского чемпиона по боксу Бориса Лагутина.

«Всех приглашаю на стенд Минспорта, спортивные сессии в деловой программе и турниры в рамках ПМЭФ. Хочу поблагодарить Фонд Росконгресс» за поддержку спорта», — сказал Михаил Дегтярев.

Кроме того, на выставке ПМЭФ будут работать павильоны Всемирных игр дружбы, Федерации бокса России и Российского футбольного союза.

Художественную гимнастику на Форуме представит президент Всероссийской федерации художественной гимнастики» Ирина Винер, которая выступит на сессии «Глобальные проекты российского спорта». «По инициативе Ирины Александровны была создана Международная клубная лига. В Дубае наши девочки выступали на турнире в Дубае. Скоро пройдет турнир в Пекине. Ирина Александровна обязательно расскажет об этом и, конечно, о концертах, которые регулярно проводятся во Дворце гимнастики в Лужниках», — сказала Дина Аверина.

Ожидается, что в мероприятиях ПМЭФ-2024 примут участие более 20 победителей и призеров Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы.

Оператор Спортивных игр ПМЭФ — спортивная платформа Фонда Росконгресс — «РК-Спорт».

Ознакомиться с программой Игр можно на сайте https://forumspb.com/meropriyatiya-pmef/sporting-programme/

Все новости о спортивных мероприятиях ПМЭФ: https://t.me/Sport_Roscongress.

«Газпром-Медиа Холдинг» выступает генеральным медиапартнером ПМЭФ-2024».

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