Участие в Играх БРИКС подтвердили 97 стран, заявил Дмитрий Чернышенко

Участие в Играх БРИКС подтвердили 97 стран, рассказал заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко.

Игры БРИКС запланированы в Казани с 12 по 23 июня.

— В 2024 году Российская Федерация председательствует в объединении БРИКС, и в текущих условиях данная площадка имеет для нашей страны приоритетное значение. Игры БРИКС, проводимые по поручению президента Владимира Путина, — важная составляющая плана председательства нашей страны в объединении, участие в них подтвердили уже 97 стран.

Предстоящие соревнования необходимо провести на самом высоком уровне. У Казани огромный опыт проведения международных спортивных мероприятий. В этом году в столице Татарстана с успехом прошли «Игры будущего», надеюсь, эта традиция будет продолжена и с Играми БРИКС, — приводит слова Чернышенко пресс‑служба Минспорта России.

На соревнованиях ожидается около 5000 участников, в том числе более 4000 иностранных участников.

Россия также разработала и предложила партнерам казанскую спортивную хартию БРИКС.

— Хартия регламентирует цели, принципы, направления спортивного сотрудничества на пространстве БРИКС, предусматривает механизм их реализации, а также условия проведения Игр страной‑председателем в объединении, — отметил заместитель министра спорта России Алексей Морозов.

Кроме того, проработан вопрос об установлении денежного вознаграждения российским спортсменам — победителям и призерам Игр БРИКС, а также тренерам и специалистам.

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